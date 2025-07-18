ФСБ нашла заминированный схрон с иностранным оружием в ДНР

Силовики обнаружили заминированный схрон с иностранным оружием и боеприпасами в Селидово в ДНР. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В схроне находились пять болгарских гранатометов ATGL-L, одна немецкая винтовка HAENEL, чешская винтовка CZ-Bren 2, американская винтовка M4 Carbine, а также два американских пулемета М60 и Browning. Кроме того, сотрудники ведомства нашли три ручные гранаты, более 2 тысяч патронов, 25 осколочных гранатометных выстрелов НАТО. Вооружение изъяли и передали его в подразделения Минобороны РФ.

Напомним, что еще один схрон с оружием в Селидово нашли 24 июня. Взрывотехники УФСБ по ДНР нейтрализовали вражеские растяжки, а после направили изъятое оружие в Минобороны РФ.