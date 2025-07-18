Украина предлагает представителям оборонно-промышленного комплекса западных стран использовать линию боевого соприкосновения для тестирования оружия и боевой техники.

Как сообщает Reuters, это предложение предполагает отправку продукции иностранных оборонных и военных компаний на Украину. Там будет сначала проводиться краткое онлайн-обучение по ее использованию, после которого боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) протестируют вооружения и отправят производителям отчеты.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя планы германской Rheinmetall выпускать оружие на Украине, предупредил, что все подобные предприятия станут безусловной мишенью для российских бойцов. Москва подчеркивала, что это не поспособствует урегулированию конфликта и не поможет Украине переломить ситуацию на поле боя.

Несмотря на это, 17 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц пообещал, что украинская армия скоро получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в кооперации украинских и немецких оборонных предприятий. Он заявил, что "речь идет не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем".