Российские войска прорвали оборону Волчанска

Вооруженные силы (ВС) России прорвали оборону города Волчанск в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на Минобороны России.

«Как сообщало Минобороны, ВСУ потеряли под Волчанском около 180 военнослужащих, пять бронемашин, шесть автомобилей, восемь артиллерийских орудий и целый склад боеприпасов», — сказано в публикации.

По информации Mach, сейчас основные боевые действия ведутся в районе железнодорожного вокзала. Бойцы вооруженных силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются оказать сопротивление российских войск.

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Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал о колоссальных потерях ВСУ под Купянском. Российские военные окружаютКупянск в Харьковской области с двух сторон.