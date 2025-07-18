В ВСУ назвали приговором слова Зеленского о демобилизации

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что демобилизация военнослужащих произойдет «только после победы» звучит как приговор для сотен тысяч человек. Об этом заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Денис Ярославский, передает «Страна.ua».

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«Вчерашний вопрос президенту о демобилизации и ответ — "только после победы" прозвучал как приговор для сотен тысяч человек. (...) Разве это не вопрос, который звучит в тысячах украинских семей?» — написал украинский военный.

Ярославский добавил, что республика превращается в полигон, а украинские города и солдаты становятся объектами для испытаний, упомянув запуск программы «Тест на Украине», согласно которому иностранные компании смогут испытывать свои вооружения на линии фронта.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в ходе заседания парламента устроил перепалку с Зеленским по вопросу мобилизации.