Еще одна группа украинских военных сдалась в плен

Еще одна группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен на границе Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

«В числе сдавшихся — солдаты 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ», — сказано в публикации.

По информации агентства, военным не удалось бежать с позиций из-за нехватки мест в боевых машинах, на которых уехали другие сослуживцы.

Ранее сообщалось, что во время боев за село Новохатское в Донецкой народной республике солдаты ВСУ пустились в бегство, надеясь на поддержку дронов.