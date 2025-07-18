Командование украинских войск перебросило националистический батальон «Кракен» на Сумское направление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

© Газета.Ru

«Бандеровцы из нацбата «Кракен» <...> в социальных сетях подтвердили переброску своего формирования на Сумское направление», — сказал источник агентства.

Другие подробности он раскрывать не стал.

15 июля Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщил, что Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться в сторону административного центра Сумской области. В тот момент российские подразделения пытались пробиться к трассе Сумы — Юнаковка, чтобы осложнить передвижение и снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

За два дня до этого журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры рассказали, что 156-я отдельная механизированная бригада украинских войск несет большие потери в Юнаковке в Сумской области. При этом родственники бойцов ВСУ пытаются привлечь внимание журналистов к происходящему в населенном пункте, публикуя в социальных сетях «панические комментарии».