ТАСС: командование ВСУ перебросило нацбат "Кракен" на Сумское направление
Командование украинских войск перебросило националистический батальон «Кракен» на Сумское направление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Бандеровцы из нацбата «Кракен» <...> в социальных сетях подтвердили переброску своего формирования на Сумское направление», — сказал источник агентства.
Другие подробности он раскрывать не стал.
15 июля Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщил, что Вооруженные силы РФ продолжают продвигаться в сторону административного центра Сумской области. В тот момент российские подразделения пытались пробиться к трассе Сумы — Юнаковка, чтобы осложнить передвижение и снабжение группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.
За два дня до этого журналисты ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры рассказали, что 156-я отдельная механизированная бригада украинских войск несет большие потери в Юнаковке в Сумской области. При этом родственники бойцов ВСУ пытаются привлечь внимание журналистов к происходящему в населенном пункте, публикуя в социальных сетях «панические комментарии».