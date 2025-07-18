В Крыму запретили публиковать фото, позволяющие определить места размещения ПВО

В Крыму ввели запрет на распространение в СМИ, соцсетях и мессенджерах фото- и видеоматериалов, географических координат и иной информации, которая может помешать обеспечению безопасности.

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«Соответствующий указ принят для обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов», - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

К запретным для публикации темам относятся: места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов временной дислокации воинских подразделений; последствия теракта, диверсии, иных чрезвычайных происшествий; места попадания, падения, детонации ракет, БПЛА, беспилотных морских роботизированных комплексов и т.п.