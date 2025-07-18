Политолог Евгений Михайлов отметил, что российское наступление в зоне спецоперации уже идет, однако военные действуют медленно и уверенно, готовя почву для крупного прорыва. Как сообщает «Царьград», он прокомментировал слухи об усилении российских войск солдатами из Северной Кореи, отметив, что они действительно смогут помочь при правильной постановке задач.

Ранее западные СМИ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ совместно с 30 тысячами военных из КНДР готовятся к «меганаступлению» во второй половине лета. Утверждалось, что его целью станет Одесса, а РФ хочет отрезать Украину от Черного моря. Однако информацию опровергают в Киеве — официальные лица заявляют, что российское наступление не прекращалось с прошлого года.

Михайлов считает, что сейчас российские войска готовятся к крупному прорыву, однако действуют не торопясь. Конфликт идет на истощение — это самый подходящий вариант боевых действий в текущих условиях.

«И уже скоро фронт может просто посыпаться. Смогут ли эти 30 тысяч северокорейцев помочь? Конечно, смогут — при правильной постановке задач и на определенных участках фронта. Так же, как и помогли те корейцы в меньшем количестве в Курской области: они боролись за Русский мир, погибали и проявили себя достойно», — сказал Михайлов.

Военкор и участник спецоперации Евгений Линин отмечает, что украинская армия сейчас ищет дополнительные резервы для обороны Одессы. Он отметил, что фронт сейчас рассыпается там, где недавно казался вечным.