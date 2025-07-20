После визита начальника штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирала Энтони Радакина в Киев на Украине могут появиться английские военнослужащие. Такую версию в беседе с «МК» высказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он допустил, что в ходе встречи Радакина с главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским могли обсуждаться вопросы дислокации в республике иностранных частей. Также аналитик не исключил вероятность входа британского флота в Одессу для выполнения каких-то военных задач.

Великобритания заявила о готовности отправить войска на Украину

Ранее в российских силовых структурах предположили, что Сырский может по указке Лондона провести еще одну «самоубийственную для ВСУ» провокацию. В течение ближайших 50 дней следует ожидать отправку на штурм новых групп ВСУ с целью сорвать любые шансы на дипломатическое урегулирование конфликта.