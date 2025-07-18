Украинские войска продолжают сдавать позиции под давлением российских подразделений, особенно на южно-донецком направлении. Об этом рассказал капитан 1 ранга, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с журналистами.

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«ВСУ увязли в боях на Сумщине, как в свое время на курской земле. Несут огромные потери, бросают туда резервы ради каких-то политических моментов и ослабляют непосредственно те участки зоны СВО, на которых наступает российская армия», – сказал аналитик.

По его словам, наиболее заметные успехи российских сил наблюдаются в районе Константиновки и Красноармейска (Покровска). Он выразил уверенность, что в скором времени может завершиться освобождение Часова Яра, который Киев пытается превратить в опорный пункт.

Кроме того, позитивная динамика зафиксирована и на запорожском направлении. По словам Василия Дандыкина, российские войска приближаются к Гуляйполю, откуда до самого Запорожья остается около 40 километров.

Эксперт подчеркнул, что такие успехи могут быть связаны с решением украинского командования перебросить значительные силы на сумское направление – к приграничным районам Курской области. По его оценке, Киев стремится создать медийный эффект и демонстрировать активность в условиях ухудшающейся обстановки.

Тем не менее, Дандыкин предостерег от излишней самоуверенности. Он напомнил, что несмотря на сокращение ресурсов, противник способен на локальные атаки, особенно для информационного давления. Как отметил военный аналитик, регулярные удары беспилотников по Брянской области и другие обстрелы – подтверждение того, что ВСУ не теряют возможности нанести урон в тылу, передает aif.ru.

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