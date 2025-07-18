Удар Су-34 и огневой мешок у Попова Яра: новости СВО к утру 18 июля

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Сумской области и об уничтожении замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро пятницы, 18 июля.

Операция танкистов

Российские танки Т-80БВМ уничтожили укрепленный опорный пункт ВСУ в лесополосе осколочно-фугасными снарядами, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена на южно-донецком направлении экипажами 29-й армии. Военные рассказали, что модернизированные Т-80БВМ оборудованы дополнительными защитными экранами и средствами подавления дронов.

Операция крымских десантников

Операторы российских FPV-дронов нанесли удар по бронемашине с личным составом ВСУ в Сумской области, заявили в Минобороны России. Следовавший за ней второй бронеавтомобиль увеличил скорость, попытался уйти в безопасное место и замаскировать технику, но оператор российского беспилотника отследил его путь.

В результате обе бронемашины были уничтожены. Операция была проведена операторами FPV-дронов гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии.

Удар Су-34

Экипаж российского истребителя Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации подразделения ВСУ, заявили в Минобороны РФ. Удар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Южная».

Для удара использовались авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив от разведки подтверждение, что цель уничтожена, экипаж Су-34 вернулся на аэродром вылета.

Операция в Херсонской области

Оператор российского дрона «Бумеранг-10» ликвидировал украинский многоцелевой беспилотник РD-2 в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ. Начальник расчета БПЛА принял решение уничтожить украинский дрон-разведчик тараном в воздухе. Спустя некоторое время обломки РD-2 были найдены российскими военными соседнего подразделения.

Удар «Молнии»

Операторы российских беспилотников «Молния» уничтожили замаскированные укрепленные блиндажи с личным составом и бронетехникой ВСУ в Харьковской области, рассказали в Минобороны России. Скопление живой силы ВСУ было выявлено с помощью аэроразведки. Удары наносились осколочно-фугасными зарядами.

Огневой мешок у Попова Яра

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские силы начали формировать огневой мешок для ВСУ у Попова Яра в ДНР. О взятии этого села ранее сообщили в Минобороны России. Марочко подчеркнул, что контроль над Поповым Яром позволит российским войскам начать бои за Константиновку и Красноармейск.

Удар «Ланцета»

Боец ВС РФ с позывным «Артист» сообщил ТАСС, что российский дрон «Ланцет» уничтожил польскую самоходную гаубицу Krab в Сумской области. Военный отметил, что экипаж гаубицы «неаккуратно» выехал из лесного массива и был замечен операторами российских дронов.