В США хотят отказаться от бомбардировщиков B-1B из-за России

Военно-воздушные силы США, скорее всего, откажутся от стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer из-за того, что они устарели и не отвечают уровню ПВО потенциальных противников Вашингтона – России и Китая.

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Об этом сообщил американский журнал The National Interest.

«Поскольку ВВС США переключают внимание на борьбу в спорном воздушном пространстве, средние характеристики малозаметности B-1B Lancer делают его менее подходящим для современных конфликтов с равными противниками», — говорится в сообщении издания.

Несмотря на то, что B-1B остается «относительно эффективным бомбардировщиком», пишет TNI, его дни сочтены. Основными факторами, обусловившими снятие его с вооружения, являются возраст, стоимость, а также «стратегический поворот ВВС США к будущим угрозам».

На фоне набирающих силу конкурентов с современными системами обороны он устарел, пишет журнал.

На фоне роста вооружений Россия существенно опередила США и Китай в сфере гиперзвуковых вооружений, создав ракету 3М22 «Циркон», пишет издание The National Interest.