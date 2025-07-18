Военный аналитик Василий Дандыкин выразил обеспокоенность тем, что украинские вооружённые формирования могут готовиться к масштабному наступлению в приграничных регионах России. Он считает, что Киев стремится вновь добиться громкого медийного эффекта, даже если за это придётся заплатить высокой ценой в виде серьёзных потерь.

Капитан первого ранга запаса подробно изложил свою точку зрения в интервью порталу URA.RU, акцентировав внимание на растущей угрозе на границе с Украиной. Он заявил, что имеющиеся данные указывают на системную подготовку украинской армии к масштабной атаке, которая, по его мнению, может быть направлена на территорию Курской и Белгородской областей.

Дандыкин также подчеркнул, что разведка фиксирует тревожную концентрацию украинских сил на определённых участках. Он указал, что если ранее попытки прорыва осуществлялись силами численностью до 20 тысяч бойцов, то теперь речь идёт уже о формировании полноценной ударной группировки, в составе которой может быть до 50 тысяч военнослужащих. По его оценке, это уже представляет собой угрозу совершенно иного масштаба, требующую соответствующего реагирования со стороны России.

Он также уточнил, какие направления, по его мнению, могут стать основными целями будущих атак. Дандыкин сообщил, что наибольшая активность украинской стороны наблюдается в районе посёлка Тёткино в Курской области, вблизи Грайворона в Белгородской области, а также на участке границы, прилегающем к Сумской области. Именно в этих районах, как отметил эксперт, сосредоточены наиболее подготовленные и боеспособные части ВСУ.

Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгород

Военный эксперт обратил особое внимание на то, как изменилась тактика действий украинской стороны. Он пояснил, что в последние недели ВСУ стали системно использовать тактику постоянного давления малыми группами. По его информации, только в июле было зафиксировано 47 попыток точечных прорывов, преимущественно в ночные часы. Такие действия, по словам аналитика, позволяют противнику проверять прочность российской обороны и тренировать координацию между своими подразделениями в условиях боевого контакта.

Дандыкин особо подчеркнул, что не менее серьёзную угрозу представляет и активизация диверсионной активности. Он указал, что в течение последних недель задержано 12 диверсантов, выявлено 5 агентов украинских спецслужб, а также предотвращено 7 попыток подрывов объектов транспортной инфраструктуры. Эксперт расценил всё это как тревожные сигналы, свидетельствующие о подготовке к крупной наступательной операции.

Комментируя ситуацию на линии соприкосновения, аналитик отметил, что оборонительные позиции российских сил остаются под полным контролем. Он сообщил, что вдоль всей границы выстроена эшелонированная система защиты, включающая в себя инженерные заграждения, минные рубежи и многоуровневую систему огневого поражения. Кроме того, каждое потенциально уязвимое направление прикрыто мобильными резервами, способными быстро реагировать на угрозу.

Эксперт также рассказал о предпринимаемых упреждающих действиях. По его словам, российские силы нанесли точечные удары по семи временным пунктам дислокации украинских войск, уничтожили три склада с боеприпасами и два центра, где проходила подготовка диверсионных групп вблизи границы. По его оценке, эти действия направлены на ослабление наступательных возможностей ВСУ и срыв планов противника.

Говоря о возможных сроках обострения, Дандыкин отметил, что анализ текущей динамики и логистических процессов позволяет сделать вывод: пик боевой активности, вероятно, придётся на период с 20 августа по 10 сентября. Именно к этому времени, как полагает эксперт, завершится формирование резервов и поступление тяжёлого вооружения на передовые позиции.

Дандыкин подчеркнул, что российские войска находятся в полной боевой готовности и способны реагировать на любое развитие обстановки. Он выразил уверенность, что выводы из событий прошлого года были сделаны, и допустить повторения сценария августа 2024 года никто не позволит.

По его прогнозам, итоги текущей военной кампании, особенно в летне-осенний период, принесут позитивные новости для России. Он предполагает, что основной акцент будет сделан на окончательном освобождении территории Донецкой Народной Республики, и эта задача останется приоритетной вплоть до начала осени.

Аналитик также отметил, что российские подразделения уже вплотную подошли к административной границе с Днепропетровской областью. В районе Красноармейска, по его словам, украинские части оказались фактически в полуокружении с трёх направлений, что создаёт реальную угрозу формирования котла. Что касается боёв в Часов Яре, то, по мнению эксперта, они, скорее всего, завершатся до конца лета — наступательные действия России идут по плану и приближаются к финальной стадии освобождения города.

На направлении Северска, как заявил Дандыкин, также наблюдается поступательное продвижение российских сил. В районе Константиновки ситуация развивается по иному сценарию: в данный момент штурмовые действия разворачиваются по флангам, и украинская оборона там постепенно теряет устойчивость.

Тем временем глава генштаба Британии Радакин приехал в Украину и встретился с главкомом ВСУ Сырским.

«На повестке дня – оперативная обстановка на фронте и критические потребности Сил обороны Украины», - пишет Сырский.