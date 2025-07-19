ВСУ организовали ночную атаку десятками БПЛА на российские регионы

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В ночь на 19 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 71 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противник попытался атаковать девять российских регионов, об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

ВСУ организовали ночную атаку десятками БПЛА на российские регионы
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Так, украинская сторона попыталась организовать удары по территориям Ростовской (24 БПЛА), Брянской (11 БПЛА), Калужской (10 БПЛА), Курской (три БПЛА), Орловской (два БПЛА), Тульской (два БПЛА), Липецкой (два БПЛА) областями и по Краснодарскому краю (один БПЛА). Также дроны были сбиты в небе над Московским регионом (16 БПЛА), в частности, 13 беспилотников летели в сторону столицы.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь раскрыл подробности ночной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион. По его словам, пострадала сотрудник железной дороги, ее госпитализировали.