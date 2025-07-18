Украина позволит иностранным военным компаниям испытать свое оружие на передовой

Украина позволит иностранным военным компаниям испытать свое новейшее оружие на передовой российско-украинского конфликта. Об этом сообщила поддерживаемая украинскими властями группа по инвестициям в вооружения и закупкам Brave1, передает Reuters.

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В заявлении группы говорится, что в рамках схемы «Испытания на Украине» компании будут отправлять свою продукцию на Украину, проводить онлайн-обучение по ее использованию, а затем ждать, пока украинские военные опробуют ее и отправят отчеты.

Руководитель отдела по связям с инвесторами Brave1 Артем Мороз в разговоре с агентством отметил большой интерес к этой схеме, но не назвал ни одной компании, которая согласилась бы ее использовать. Кроме того, он отказался вдаваться в подробности, как она будет работать или какие расходы потребуются.

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Мороз добавил, что Brave1, созданный правительством в 2023 году, составил список военных технологий, которые Украина хотела бы протестировать.

«У нас есть список приоритетов. Одним из главных среди них будет противовоздушная оборона, включая новые возможности ПВО, перехватчики беспилотников, системы наведения с искусственным интеллектом, все решения по борьбе с планирующими бомбами», — сказал он.

Беспилотные системы на воде и системы электронного позиционирования на земле также входят в список приоритетов Украины.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Кроме того, американский лидер пообещал Киеву поставки оружия, в том числе ПВО Patriot.

Ранее в МИД прокомментировали реакцию ЕС на поставки американского оружия Украине.