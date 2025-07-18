Запасов ракет в США хватит только на восемь дней боевых действий

Ракет, которыми располагают США, хватит лишь на восемь дней ведения боевых действий. В связи с таким скудным запасом вооружений страна должна прекратить экспорт оружия, такое мнение выразил экс-советник министра обороны Соединенных Штатов, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Америка должна перестать отправлять вооружения за границу. Очень надежные источники сообщили мне, что нашего арсенала оборонительных и наступательных ракет хватит, чтобы воевать в течение восьми дней, а затем нам придется прибегнуть к ядерному оружию», — написал Макгрегор.