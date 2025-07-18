Трамп предложил европейским странам отдавать Украине оружие из собственных арсеналов

Дональд Трамп отклонил просьбу Украины о передаче американских систем противовоздушной обороны. Вместо этого он предложил европейским странам, включая Германию, предоставить Киеву свои комплексы ПВО. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

Согласно информации издания, Германия не только готова финансировать военную помощь Украине, но и, вероятно, будет вынуждена передать часть своих систем ПВО из арсенала бундесвера. Это связано с отказом Трампа выделять американские вооружения.

Как отмечает Bild, президент США заявил, что одних финансовых вливаний недостаточно. По его мнению, европейские союзники должны не только делиться своими запасами, но и закупать новое вооружение исключительно у США. В то же время в Германии уже фиксируется дефицит систем ПВО, что может осложнить выполнение подобных требований.

Ранее сообщалось, что в США раскрыли, кто сменит Зеленского на посту главы Украины.