Мерц призвал прояснить вопрос с поставками оружия на Украину, включая Patriot

Вопрос о том, как поставляемые на Украину европейские системы вооружения, включая батареи Patriot, будут заменяться из запасов США, требует внесения ясности. С заявлением об этом выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Он указал на готовность США предоставить Украине вооружение, финансируемое европейскими партнёрами, и отметил, что Германия хочет внести в это «важный вклад».

«Нам как можно скорее необходимо обсудить детали с партнёрами. Прежде всего, нам нужна ясность...» — приводит слова Мерца РИА Новости.

Мерц сообщил о намерении оперативно обсудить детали поставок оружия Украине

Ранее Мерц выступил с заявлением, согласно которому Украина в скором времени получит дальнобойное оружие.