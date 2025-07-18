Мерц призвал прояснить вопрос с поставками оружия на Украину, включая Patriot
Вопрос о том, как поставляемые на Украину европейские системы вооружения, включая батареи Patriot, будут заменяться из запасов США, требует внесения ясности. С заявлением об этом выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Он указал на готовность США предоставить Украине вооружение, финансируемое европейскими партнёрами, и отметил, что Германия хочет внести в это «важный вклад».
«Нам как можно скорее необходимо обсудить детали с партнёрами. Прежде всего, нам нужна ясность...» — приводит слова Мерца РИА Новости.
Мерц сообщил о намерении оперативно обсудить детали поставок оружия Украине
Ранее Мерц выступил с заявлением, согласно которому Украина в скором времени получит дальнобойное оружие.