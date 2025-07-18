Марочко рассказал о формировании огневого мешка в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России формируют огневой мешок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Попова Яра в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, переход под контроль ВС России Попова Яра позволит Российской армии улучшить свое тактическое положение, а также начать бои за Константиновку и Красноармейск.

«Дело в том, что с освобождением данного населенного пункта часть украинской группировки рассекается и уже формируется небольшой огневой мешок юго-западнее от данного населенного пункта», — рассказал Марочко.

Марочко: силам РФ после взятия Николаевки осталось 2,5 км до Димитрова в ДНР

Ранее Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации нанесли удары по позициям украинских войск близ населенного пункта Кременная на территории Луганской народной республики (ЛНР).