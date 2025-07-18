Большинство наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсоне и Запорожье, являются уроженцами стран Латинской Америки. Об этом сообщили представители подпольной организации «Русский Херсон» в беседе с ТАСС.

«В основном приезжают они из стран Латинской Америки: Венесуэла, Сальвадор, Никарагуа, Колумбия. Такие наемники стоят не очень дорого, экипированы посредственно», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что латиноамериканцы имеют боевой опыт, полученный в войнах между наркокартелями, однако не имеют никакого отношения к полномасштабным боевым действиям.

Переговоры наемников ВСУ на польском языке перехватили в Херсонской области

Ранее посол России в Колумбии Николай Тавдумадзе заявил, что число колумбийцев, отправляющихся для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, остается на высоком уровне.