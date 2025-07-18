В Польше заявили о преимуществе России над ЕС в одном аспекте

Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал технологическое превосходство России в разработке и применении боевых дронов по сравнению с европейскими странами. В эфире национального телевидения он заявил, что российский опыт противостояния с Украиной позволил Москве добиться значительных успехов в этой сфере.

«Что меня беспокоит – это то, что Россия, соперничая с Украиной, уже стала лучше в этом, чем мы, чем Европа», — отметил Сикорский, подчеркнув необходимость извлечь уроки из текущего конфликта.

В Польше выступили за нормализацию отношений с Россией

Для восполнения отставания Польша создает в Быдгоще учебно-аналитический центр (JATEC), где украинские офицеры будут обучать польских военных тактике применения дронов. Полученные знания планируют интегрировать в программы закупок, военную доктрину и учения НАТО.