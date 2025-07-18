СМИ сообщили о повреждении военного завода в Киеве

Киевский военный завод «Артем» получил серьезные повреждения при российских ударах. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на очевидцев.

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На этом заводе производятся авиационные ракеты класса «воздух-воздух» и оборудование для авиационной техники.

Один из собеседников агентства заявил, что ночные удары ВС РФ в последние недели привели к разрушениям многих промышленных и военных объектов в украинской столице.

«Когда проезжаешь мимо завода «Артем» возле [станции] метро «Лукьяновская» — картина напоминает сложившиеся катакомбы», — приводит агентство его слова.

Кроме того, по данным ТАСС, зафиксированы повреждения в Соломенском районе возле аэропорта Жуляны, где расположены завод «Элекон» и компания «Аэрос».

До этого сообщалось, что российские ВС нанесли удары по территориальным центрам комплектования Украины. Это не первая атака — за последние две недели российская армия ударила по ТЦК как минимум в четырех украинских городах. В Совфеде назвали это новой стратегией, которая направлена на уничтожение военкоматов в русскоязычных регионах Украины. В Киеве считают, что удары призваны сорвать мобилизацию.

Ранее в подполье сообщили об ударах по военным частям ВСУ.