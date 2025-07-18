Уничтожены 22 украинских беспилотника в российских регионах

Минобороны: силы ПВО сбили 22 украинских БПЛА над регионами России
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 20 беспилотников ВСУ над регионами России. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«В период с 21.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что по 10 БПЛА были сбиты в Брянской области и Крыму, по одному — в Московском регионе и Орловской области.
Ночью над четырьмя регионами России сбили 36 украинских дронов
Вечером 17 июля министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны в период с 14:00 до 17:00 мск уничтожили более десяти украинских беспилотных летательных аппаратов.
Шесть БПЛА сбили в Орловской области, четыре в Тульской области, два в Брянской области и еще один в Калужской области.
Прошлой ночью в Воронеже трое несовершеннолетних пострадали при попадании БПЛА в дом. Кроме того, были повреждены минимум четыре квартиры.
Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52.