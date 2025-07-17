В Псковской области сбили беспилотники

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Псковской области сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА), предположительно, запущенные с территории Эстонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«В небе над Псковской областью сбиты украинские БПЛА-камикадзе, которые, предположительно, летели со стороны Эстонии», — говорится в сообщении.

Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за три часа сбили 24 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего дронов — 21 — было сбито над территорией Брянской области. Еще по одной воздушной цели поразили в Калужской, Орловской и Рязанской областях.