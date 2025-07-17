Израиль нанёс авиаудар по окрестностям города Сувейда на юге Сирии

Об этом сообщило государственное агентство SANA.

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В четверг в одноимённой сирийской провинции возобновились столкновения между бедуинскими племенами и вооружёнными формированиями. Информацию об этом распространил телеканал Syria TV со ссылкой на местные источники.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит политику демилитаризации на территории южнее Дамаска. Власти еврейского государства не допустят причинения вреда местным друзам со стороны сирийских властей и группировок, отметил он.