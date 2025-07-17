WSJ: ЗРК Patriot «не видят» российские баллистические ракеты

Илья Родин

Российские баллистические ракеты научились обходить радары американских ЗРК Patriot. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Российская баллистика стала обходить радары ЗРК Patriot
© Министерство обороны РФ

Напомним, что в 2025 году портал Military Watch Magazine признал, что российские ракеты «Искандер-М» эффективно попадают по целям, несмотря на все усилия украинских расчетов комплексов С-300ПС и MIM-104 Patriot.

«Украинские чиновники жалуются, что американские системы ПВО им больше не помогают, так как оказываются не в состоянии перехватывать баллистику. В последние месяцы комплексы Patriot не смогли обнаружить российские ракеты из-за их большей маневренности», — отметил автор статьи.

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Обозреватель пояснил, что страны Европы желают отправить в Киев свои ЗРК SAMP/T, превосходящие американские Patriot по ряду ключевых параметров, и в силу этого менее уязвимые.

Вместе с тем, по его словам, Киев чем дальше, тем сильнее сомневается в эффективности западных средств ПВО. Россия, в свою очередь, постоянно совершенствует свои баллистические ракеты, делая их менее уязвимыми для существующих систем противоракетной обороны.

Ранее французское издание MetaDefence сообщило, что повышение темпов производства ракет и беспилотников обеспечит российской армии значительные запасы вооружений после завершения конфликта на Украине.