Российские баллистические ракеты научились обходить радары американских ЗРК Patriot. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Напомним, что в 2025 году портал Military Watch Magazine признал, что российские ракеты «Искандер-М» эффективно попадают по целям, несмотря на все усилия украинских расчетов комплексов С-300ПС и MIM-104 Patriot.

«Украинские чиновники жалуются, что американские системы ПВО им больше не помогают, так как оказываются не в состоянии перехватывать баллистику. В последние месяцы комплексы Patriot не смогли обнаружить российские ракеты из-за их большей маневренности», — отметил автор статьи.

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Обозреватель пояснил, что страны Европы желают отправить в Киев свои ЗРК SAMP/T, превосходящие американские Patriot по ряду ключевых параметров, и в силу этого менее уязвимые.

Вместе с тем, по его словам, Киев чем дальше, тем сильнее сомневается в эффективности западных средств ПВО. Россия, в свою очередь, постоянно совершенствует свои баллистические ракеты, делая их менее уязвимыми для существующих систем противоракетной обороны.

Ранее французское издание MetaDefence сообщило, что повышение темпов производства ракет и беспилотников обеспечит российской армии значительные запасы вооружений после завершения конфликта на Украине.