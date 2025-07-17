Вечером над Россией сбили 24 украинских беспилотника

Средства ПВО вечером 17 июля за три часа сбили 24 украинских беспилотника над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«17 июля т.г. в период с 17.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.

Большая часть дронов противника - 21 были сбиты в небе над Брянской областью.

Еще по одному БПЛА уничтожены над Калужской, Орловской и Рязанской областями.

Сутками ранее над Россией были сбиты 40 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.