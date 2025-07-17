Генерал НАТО сделал неожиданное заявление о России и Китае

Открытое противостояние Североатлантического альянса и Китая может начаться в 2027 году, предположил новый главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексис Гринкевич. Он добавил, что Россия может также принять участие в конфликте, пишет Guardian.

В начале июля генсек альянса Марк Рютте изложил в New York Times свое видение плана военного сотрудничества России и Китая в случае нападения НОАК на Тайвань. Рютте предположил, что Пекин обратится к Москве с просьбой отвлечь внимание НАТО.

По слова Гринкевича, подготовка к поставкам систем Patriot на Украину на фоне ракетных атак ВС РФ по ключевым объектам идёт полным ходом.

«Я не буду раскрывать россиянам или кому-либо ещё точное количество перебрасываемого нами оружия и сроки его поставки, но скажу, что подготовка идёт полным ходом. Мы очень тесно сотрудничаем с немцами по вопросу передачи ЗРК, и мне было дано указание вывести их как можно скорее», — заметил генерал.

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Военачальник добавил, что Россия представляет и будет представлять угрозу для альянса в Европе, даже если удастся завершить украинский конфликт мирным путем.

«Мы все слышали о 2027 годе, который наступит всего через два года, когда, по нашему мнению, [председатель КНР] Си Цзиньпин может начать действовать и позвонит [президенту России Владимиру] Путину», — пояснил генерал.

Гринкевич подчеркнул, что альянсу следует подготовиться к такому развитию событий.