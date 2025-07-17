Путин присвоил звание Героя России участнику штурма Рейхстага Бересту

Президент своим указом присвоил звание Героя Российской Федерации советскому офицеру Алексею Бересту (посмертно). Ранее "РГ" писала про историческую несправедливость, допущенную в отношении героя. Теперь она исправлена.

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Берест награжден "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны". Он - командир поднявших Знамя Победы над Рейхстагом Михаила Егорова и Мелитона Кантарии, также участвовал в этом эпохальном событии. Но звание Героя Советского Союза ему не дали.

Потомки знаменосцев несколько раз обращались к властям, чтобы исправить несправедливость. Но им неизменно отвечали, что историю переписывать не будут, а документы засекречены.

Берест родился на Украине в 1921 году, прошел всю войну, и погиб в 1970 году как настоящий герой, спасая маленькую девочку из-под колес поезда. Малышка осталась жива, а он погиб.

Ранее к президенту обращались ветераны Великой Отечественной войны с просьбой восстановить справедливость и наградить героя, одного из тех, кто поднял Знамя Победы над Рейхстагом.