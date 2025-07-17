Мерц призвал прояснить, как США заменят оружие, которое Европа поставит Киеву

ТАСС

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что необходимо прояснить, как США могут заменить оружие, которое Европа планирует поставить Украине.

Мерц призвал прояснить, как США заменят оружие, которое Европа поставит Киеву
© Global Look Press
"Президент [США Дональд] Трамп в понедельник выступил с важной инициативой. США готовы поставлять оружие Украине за счет европейских партнеров. Германия хочет внести в это важный вклад", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

По его словам, необходимо как можно скорее обсудить детали с партнерами.

"Прежде всего нам нужна ясность в отношении того, как США будут заменять системы вооружений, переданные европейской стороной", - сказал канцлер.

Он добавил, что сейчас министры обороны обсуждают детали того, как можно в короткие сроки доставить системы ПВО Patriot на Украину.

"Это не вопрос часов. Это вопрос дней, может быть недель, однако переговоры очень конкретные, и у нас пока нет результата, но американская сторона готова это сделать", - констатировал канцлер ФРГ.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон решил и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Правительство США предполагает, что в рамках новой сделки с НАТО союзники по альянсу закупят для Киева американское вооружение на общую сумму около $10 млрд, рассказал портал Axios. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщила, что, помимо комплексов Patriot, США могут передать странам НАТО для последующей переправки на Украину ракеты малой дальности и боеприпасы для гаубиц.