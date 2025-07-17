Мерц призвал прояснить, как США заменят оружие, которое Европа поставит Киеву

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что необходимо прояснить, как США могут заменить оружие, которое Европа планирует поставить Украине.

"Президент [США Дональд] Трамп в понедельник выступил с важной инициативой. США готовы поставлять оружие Украине за счет европейских партнеров. Германия хочет внести в это важный вклад", - заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

По его словам, необходимо как можно скорее обсудить детали с партнерами.

"Прежде всего нам нужна ясность в отношении того, как США будут заменять системы вооружений, переданные европейской стороной", - сказал канцлер.

Он добавил, что сейчас министры обороны обсуждают детали того, как можно в короткие сроки доставить системы ПВО Patriot на Украину.

"Это не вопрос часов. Это вопрос дней, может быть недель, однако переговоры очень конкретные, и у нас пока нет результата, но американская сторона готова это сделать", - констатировал канцлер ФРГ.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон решил и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Правительство США предполагает, что в рамках новой сделки с НАТО союзники по альянсу закупят для Киева американское вооружение на общую сумму около $10 млрд, рассказал портал Axios. Телеканал CNN со ссылкой на источники сообщила, что, помимо комплексов Patriot, США могут передать странам НАТО для последующей переправки на Украину ракеты малой дальности и боеприпасы для гаубиц.