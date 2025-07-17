ВС России уничтожили «Искандером» пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по замаскированному пункту запуска и управления ударными дронами в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, в районе населенного пункта Гамалиевка средствами объективного контроля были обнаружены позиции запуска и управления украинских беспилотников дальнего действия типа «Лютый». После подтверждения целей командование решило провести точечное огневое воздействие, передает ТАСС.

В результате удара «Искандером» был поражён замаскированный в лесопосадке пункт управления ударных БПЛА. Кроме того, пусковая установка украинских беспилотников самолетного типа была уничтожена расчетом дрона-камикадзе «Герань-2».

Ранее в Минобороны сообщили, что расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» поразил позиционный район С-300ПС украинских военных в Одесской области. В мае ОТРК «Искандер-М» уничтожил несколько установок американского ЗРК Patriot ударом в Днепропетровской области.