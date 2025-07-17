Зеленский рассказал о «мегасделке» с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время обсуждает с президентом США Дональдом Трампом «мегасделку» о покупке Вашингтоном украинских БПЛА. Об этом он сообщил в интервью The New York Post.

Зеленский отметил, что последние его переговоры с Трампом были посвящены заключению сделки, в рамках которой США закупят у Украины беспилотники, которые прошли боевые испытания, а Вашингтон в обмен продаст Киеву свое оружие.

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«Американский народ нуждается в этой технологии, и вам нужно иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрышная для всех сторон», — сказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, Украина готова поделиться с США всем, что она узнала о современной войне за три года конфликта с Россией.

Согласно информации The Post, речь идет о дальнобойных БПЛА. В издании отметили, что «американские технологии сильно отстают от российских и китайских, а солдаты ВС США плохо подготовлены к использованию дронов или защите от устройств, производимых противниками».