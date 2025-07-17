В Вооруженных силах Украины (ВСУ) признали продвижение российской армии в районе Красноармейска (Покровск — украинское название) в Донбассе, а также тот момент, что они могут попасть в окружение под населенным пунктом Родинское. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Командира, возглавляющий роту операторов беспилотников в 38-й бригаде морской пехоты Украины рассказал в интервью каналу, что российские войска уже некоторое время продвигаются вперед и «делают это весьма успешно».

По словам военного, ВСУ должны получить подкрепление в районе Родинского, иначе они могут попасть в окружение и отступить, как это произошло в Авдеевке в 2024 году.

По словам командира, если Вооруженные силы России пойдут в наступление из Родинского, ситуация станет критической. Он уточнил, что на этом участке фронта есть одна-две дороги, которые российские войска могут взять под контроль, и тогда логистика для ВСУ будет отрезана.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин 13 июля сообщил, что ВС РФ уверенно продвигаются на Красноармейском направлении, где украинские войска пытаются контратаковать.