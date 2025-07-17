В России рассказали о возможном ответе на удар НАТО по Калининградской области

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин оценил заявление командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью об ударе НАТО по Калининградской области, а также рассказал о возможном ответе России на подобную атаку.

НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области, заявил ранее Донахью. В своем выступлении на конференции Ассоциации армии США LandEuro в Висбадене (Германия) генерал анонсировал реализацию армией США и ее союзниками по НАТО плана Eastern Flank Deterrence Line, направленного на усиление военно-промышленного потенциала и взаимодействия участников альянса. По словам генерала, Калининградская область России окружена со всех сторон странами-членами НАТО, и в настоящее время армия США и ее союзники имеют возможность «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать».

Калининградская область обладает развитой военной инфраструктурой, и в случае удара по российскому региону странам НАТО «придется заплатить бешеную цену», отметил эксперт.

В Калининградской области расположено несколько бригад наших «Искандеров», а также несколько бригад наших оперативно-тактических ракет и РСЗО (реактивных систем залпового огня). Кроме того, там отчасти базируется Балтийский флот. То есть там много всего. И чтобы все это уничтожить, придется очень сильно захотеть и привлечь очень много сил. Того, чем сейчас располагает НАТО, для этого точно не хватит. Так что заявление Донахью – это нечто из области фантастики. Это спекуляция. Да, теоретически они могут попытаться сконцентрировать свои силы [возле российского региона]. Но сейчас в этом районе и близко нет ничего из того, что могло бы быть использовано как средство уничтожения военного потенциала Калининградской области. Алексей Подберезкин Директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Если страны НАТО все же решатся нанести удар по региону, то ответ России будет незамедлительным, почеркнул эксперт.

«В первую очередь баллистические «Искандеры» ударят, предположим, по Варшаве или по Берлину. Если они полетят, то достигнут цели всего через три минуты. То есть офицеры бундесвера и польских вооруженных сил даже не успеют добежать до туалета», - сказал собеседник Рамблера.

Ни польская, ни немецкая армия в настоящее время не готовы к реальному боестолкновению с РФ, подчеркнул аналитик.

«При этом российская армия обладает мощным военным потенциалом, опытом, управленческими навыками. Поэтому, может быть, они и захотят [нанести удар по Калининградской области], но кто же им даст это сделать? Так что слова Донахью – это лишь его фантазии», - заключил Подберезкин.

Ранее на угрозу НАТО напасть на Калининград ответили в Госдуме.