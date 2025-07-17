В России оценили предложение мэра Львова по обмену пленных на тела солдат СССР
Военный корреспондент Александр Коц, комментируя предложение мэра Львова Андрея Садового обменять останки советских солдат на пленных украинских бойцов, заявил о том, что «Украина пробила очередное дно». Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
Ранее городской совет Львова объявил о начале работ по демонтажу «Холма Славы», где находится и захоронение советского разведчика-нелегала Николая Кузнецова. Накануне мэр города сообщил, что эксгумация завершена, обнаружены останки 355 человек, и предложил обменять тела советских солдат на пленных из Вооруженных сил Украины.
«Украина пробила очередное дно», - констатировал военный корреспондент Александр Коц.
По его словам, инициатива мэра Львова должна поражать своим цинизмом и бесчеловечностью, однако такое отношение к смерти «начались на Украине не вчера».
«Нас дегуманизировали, расчеловечивали с 2014-го, нон-стоп. Так стоит ли удивляться сегодня, что они деградировали до торговли костями павших героев? Там уже давно ничего святого», - констатировал военкор.
Напомним, что ранее решение о ликвидации «Холма Славы» в Москве назвали «свидетельством античеловеческой сущности киевского режима».