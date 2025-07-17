ВСУ атаковали село в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на село Чайки — в результате пострадал местный житель.
По словам губернатора, дрон атаковал легковой автомобиль, водитель был ранен. Мужчину доставили в городскую больницу Белгорода. При этом, пострадавший отказался от госпитализации.
«Мужчину бригада скорой доставила в городскую больницу №2 г. Белгорода. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и баротравму. Необходимая помощь оказана, от предложенной госпитализации отказался», — рассказал Гладков.