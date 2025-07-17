Бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин заявил, что провокация ВСУ с аммиаком, о которой ранее предупредили в Минобороны России, может привести к травмам и гибели людей. Об этом эксперт рассказал порталу NEWS.ru.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина готовит провокацию с выбросом аммиака на предприятии в районе Новотроицкого в ДНР. По данным российских военных, ВСУ разместили антенно-мачтовое оборудование в крупном распределительном пункте аммиака.

В Минобороны подчеркнули, что предприятие представляет собой объект опасности первого класса. По данным военных, в результате его поражения возможен выброс более 550 тонн жидкого аммиака.

Никулин заявил, что люди, которые окажутся в центральной точке выброса, пострадают и могут даже погибнуть. В то же время он усомнился, что возможны долгосрочные последствия.

«Естественно, пострадают и животные, и люди, и все, кто там находится в зоне поражения», - подчеркнул эксперт.

В заключение он добавил, что последствия выброса могут быть ликвидированы в течение нескольких недель, но это будет зависеть от дождей и ветров.