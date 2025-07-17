ВСУ отходят с позиций у Родинского

Украинские военные начали уходить с позиций у населенного пункта Родинское. Об этом заявил военкор Тимофей Ермаков в своем Telegram-канале «Синяя Z Борода».

«По оперативным данным, нацисты отводят войска из шахты на подступах к Родинскому», - написал он.

Также военкор привел оперативную информацию о том, что российские военные «вплотную приблизились к поселку Красный Лиман с востока» и штурм ожидается в ближайшее время.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные 36-й гвардейской мотострелковой бригады освободили село Новохатское в ДНР. Чтобы застать ВСУ врасплох, штурмовые группы пересекали лесополосы пешком и на кроссовых мотоциклах.

Прорвав оборону и закрепившись в селе, мотострелки выбили солдат ВСУ, открыв себе путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью. Инженерные группы приступили к разминированию местности.