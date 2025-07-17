Франция вывела своих военных с двух последних баз в Сенегале

Франция вывела из Сенегала весь свой военный контингент после 65 лет присутствия, покинув две последние военные базы в африканской стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Последние два французских военных объекта в Сенегале были возвращены властям в четверг в ходе церемонии, ознаменовавшей завершение постоянного присутствия французской армии в стране...» — говорится в сообщении.

Отмечается, что военное присутствие Франции было прекращено во всей Западной и Центральной Африке. Напомним, Сенегал является бывшей французской колонией.

В конце ноября 2024 года сенегальский президент Бассиру Диомай Фай заявил, что понятие суверенитета страны несовместимо с наличием военных баз Франции на территории Сенегала. Он отметил, что государство имеет право на официальные извинения Франции за военные преступления против сенегальских военнослужащих французской армии, совершенные 80 лет назад.