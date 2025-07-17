МЧС РФ: в Татарстане объявили беспилотную опасность

Режим беспилотной опасности объявили на территории Республики Татарстан. Об этом сообщается в приложении МЧС РФ. Другие подробности в предупреждении не уточняются. 17 июля в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 122 украинских дрона над регионами страны. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по российским субъектам с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Больше всего целей — 43 — сбили в Брянской области. В Курской области ликвидировали 38 дронов, в Орловской области — 10, в Смоленской и Воронежской областях — по шесть, в Белгородской области — пять. По три БПЛА нейтрализовали в столичном регионе, Республике Крым и Калужской области, по два — в Липецкой и Ленинградской областях, один — в Тульской области. Утром в Тульской области перехватили еще два беспилотника ВСУ. В Калужской и Брянской областях за аналогичный промежуток времени сбили по одному летательному аппарату. Позже над Брянской, Калужской и Белгородской областями уничтожили 17 дронов. В период с 14:00 до 17:00 мск системы ПВО ликвидировали 13 целей в Орловской, Тульской, Брянской и Калужской областях.