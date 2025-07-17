ВС России поразили склады ВСУ и цеха по производству дронов

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили склады ВСУ и цеха по производству дронов.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Нанесено поражение цехам предприятия, производящего ударные FPV-дроны, местам хранения и управления беспилотными летательными аппаратами, укрытиям комплексов противовоздушной обороны, объектам полевого аэродрома, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 133 районах», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T.