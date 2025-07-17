Высокопоставленный офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался приказать погибшим солдатам идти в атаку в Курской области. Об этом рассказал украинский военный Антон Чёрный, слова которого приводит Telegram-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Он отметил, инцидент произошел в ходе стрима с дрона, который смотрели высокопоставленные украинские военные. И оператор беспилотника «завис» над телами. После чего генерал поинтересовался, почему бойцы «лежат, а не идут в атаку и не обороняются».

После получения ответа, что все на видео мертвы, высокопоставленный военный попросил показать другой слайд, заявил Антон Чёрный.

«Поняли? Вот и все. Забыли. Не надо. Он не сказал, давайте эвакуацию тел. Нет. Все. Давайте другой слайд», - возмутился он реакции командира.

Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. После освобождения области российскими военными, стало известно о преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей. В частности, в курском селе Русское Поречное были убиты 22 мирных жителя.