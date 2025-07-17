В НАТО получили указание поставить Patriot Киеву «как можно скорее»

Глава объединенных сил НАТО в Европе, генерал Алексус Гринкевич подтвердил, что получил указание как можно быстрее доставить комплексы Patriot на Украину. Об этом сообщает The Guardian.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и НАТО договорились о поставке оружия Украине за счет европейцев. Германия предложила профинансировать закупку двух систем Patriot для Киева.

В Дании и Нидерландах также заявили о готовности участвовать в закупках для Украины. В МИД Дании отметили, что сначала необходимо «проработать детали» таких закупок.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что европейские страны могут использовать для поставок Украине свои арсеналы и затем пополнять их американским оружием. Он также назвал потенциальными покупателями оружия для Киева Канаду, Норвегию, Швецию и Британию.

«Я не собираюсь раскрывать россиянам или кому-либо еще точное количество оружия, которое мы передаем, или даты поставок, но скажу, что подготовка идет полным ходом», - сообщил Гринкевич 17 июля.

Генерал заявил об «очень тесном сотрудничестве с немцами» по вопросу передачи систем Patriot. Он подчеркнул, что ему было дано указание действовать «как можно скорее». Гринкевич добавил, что в НАТО также рассматривают «другие возможности и потребности».

По его словам, системы Patriot, которые уже находятся в Европе, можно быстро перевезти на Украину, а затем заместить поставками из США.