Российские военнослужащие за три часа уничтожили в районе населенного пункта Русин Яр девять танков и одну британскую самоходку AS-90. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Командир взвода с позывным «Сава» из 68 ОРБ Южного военного округа рассказал, что они уже месяц «чистят тыл» противника на Покровском направлении и помогают штурмовикам двигаться вперед.

«Мы только заехали на это направление, и сразу поняли – противник чувствует себя вальяжно, ничего не опасается. Спокойно возил боеприпасы, ротировал личный состав. Колоннами ездил! Две недели плотной работы и противник ездить перестал. По моему мнению, этим мы дали возможность нашим войскам продвигаться (…) Мы работали по очень оживленной трассе Константиновка - Новая Полтавка и в день жгли до 30 единиц техники. Мы просто полностью обрезали снабжение войск противника на этом участке фронта», - рассказал он.

Также бойцам взвода удалось установить рекорд, уничтожив за день целый танковый батальон, место нахождения которого указал захваченный в плен украинский танкист.

«Нам сообщили координаты леса возле Русиного Яра. Пленный танкист и рассказал про свой замаскированный танковый батальон. Замаскирован он был из рук вон плохо. Прилетели досмотреть (…) Мною лично в этом лесу уничтожено 6 танков и соседним подразделением – 3 штуки. 9 танков мы уничтожили за три часа…и еще САУ – АС90. Мы потом предположили, что эта САУ не просто там пряталась, у нее была позиция, она из этого леса работала», - рассказал оператор с позывным «Ростов».

По его словам, танки, которые сожгли на опушке леса, были достаточно старые – Т-62. При этом украинские военные не собирались спасать машины и «разбежались».

Ранее военкор Юрий Котенок сообщил о том, что ВС РФ «совершили рывок с плацдарма» и северной части Волчанска, заняли территорию и позиции Вооруженных сил Украины на маслоэкстракционном заводе, после чего начали продвигаться к авто- и железнодорожному вокзалам. По словам военкора, речь идет о полномасштабных боях за южную часть Волчанска.