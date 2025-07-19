ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с БПЛА

Боевики ВСУ применяют самодельные химические вещества для сбросов с беспилотных летательных аппаратов.

Об этом РИА Новости рассказал военнослужащий Вооружённых сил России с позывным Лакоста. Он отметил, что украинский дрон сбросил бутылку с отравляющим газом на одну из позиций российских войск.

«Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал попадать вот этот отравляющий газ», — сказал собеседник агентства.

Лакоста добавил, что ВСУ также маскируют самодельные химические вещества под различные предметы бытового назначения.

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