В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаях применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-майор Алексей Ртищев, брифинг которого опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, речь идет о химических средствах борьбы с беспорядками, таких как хлорацетофенон и CS, а также отравляющих психотропных и ядовитых веществ, таких как хлорциан и синильная кислота.

Ртищев добавил, что с начала 2025 года Украина регулярно использует беспилотники для сброса на позиции российских войск контейнеров с боевым отравляющим веществом CS. По информации из открытых источников, его также называют газ Сирень. Согласно данным Минобороны, ВСУ применяли его в том числе в районе села Лиман Первый Харьковской области и населенного пункта Колотиловка Белгородской области.

Ранее депутат Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Киев получает часть химического оружия в рамках военной помощи Запада. Он допустил, что Киев может использовать такое вооружение для правокаций.