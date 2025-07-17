Атака беспилотников 17 июля: какие регионы РФ оказались под ударом?

Сегодня ночью и утром над российскими регионами были сбиты 126 украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате атак есть пострадавшие, сообщает «Рамблер».

По данным Минобороны России, с 23.30 мск 16 июля до 7.00 мск 17 июля дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 122 украинских БПЛА. Большая часть из них – 43 – над Брянской областью.

«38 БПЛА – над территорией Курской области, 10 БПЛА – над территорией Орловской области», - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По шесть беспилотников были уничтожены над Смоленской и Воронежской областями, пять над территорией Белгородской области. По три БПЛА атаковали Московскую и Калужскую области, а также Крым. По два были сбиты над Ленинградской и Липецкой областями и один над территорией Тульской области.

«В период с 7.00 мск до 7.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над территорией Тульской области и по одному БПЛА – над территориями Калужской и Брянской областей», - пояснили в военном ведомстве.

Воронеж

В небе над Воронежем и пригородом было обнаружено и уничтожено не менее пяти БПЛА. Фрагменты одного из беспилотников упали на многоэтажный дом в левобережной части Воронежа, пострадали трое подростков, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте. Повреждены как минимум четыре квартиры», - уточнил глава региона.

Он отметил, что жильцы одного из подъездов были эвакуированы и для них будет организован пункт временного размещения.

Также Александр Гусев предупредил, что в ближайшее время жители центральной части Воронежа могут слышать громкие звуки, связанные с работой взрывотехников, и напомнил, что приближаться к обломкам БПЛА «категорически недопустимо».

Отец пострадавших детей рассказал, что один из его сыновей вышел из спальни самостоятельно, второго пришлось выносить на руках. В настоящее время дети находятся в медучреждении под присмотром врачей, пишет издание «Вести. Воронеж».

Москва и Подмосковье

Средствами противовоздушной обороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В 2:23 мск столичный градоначальник написал о том, что сбиты два БПЛА, летевших на Москву, и на месте падения их обломков работают специалисты экстренных служб. Спустя 20 минут Сергей Собянин отметил, что сбит еще один беспилотник.

В результате атаки украинских беспилотников на Белгородскую область сегодня ночью погибла мирная жительница. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Еще одна непоправимая потеря. В селе Смородино Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на частный дом погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшей», - написал глава региона в 4:56 утра.

Он также отметил, что беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Прицепиловка Корочанского района, в результате чего пострадал мирный житель.

«Мужчину с ожогами рук и ног бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», - пояснил Гладков.

Смоленская область

В Смоленской области силы противовоздушной обороны ночью и в утренние часы сбили 14 украинских дронов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«В результате падения обломков БПЛА в одном из округов региона пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект. Пострадавшему оказана вся необходимая помощь, его жизнь вне опасности», - заметил он.

Глава области также напомнил, что в случае угрозы налета БПЛА следует избегать открытых мест, держаться подальше от окон и не снимать действия сил противовоздушной обороны.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали пляж в Курской области. В результате погибли четыре человека, еще шестеро пострадали. Среди погибших был и пятилетний мальчик, пытавшийся защитить маму. Он умер по дороге в московскую больницу.