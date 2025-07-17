Американские стратегические бомбардировщики B-2 не смогут преодолеть российскую противовоздушную оборону (ПВО), но способны нанести ограниченный ущерб России, на что последует решительный ответ Москвы. Таким образом западный журнал Military Watch Magazine (MWM) ответил на вопрос «Могут ли бомбардировщики B-2 ударить по России?»

Издание прокомментировало заявление американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который намекнул, что если Москва в течение 50 дней не выполнит требования Вашингтона в отношении военной кампании на Украине, то Россию может постигнуть участь Ирана. Тогда же парламентарий напомнил, что США для бомбового удара по Ирану использовали самолеты B-2.

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Журнал замечает, что разработанный в последние годы холодной войны B-2 предназначался для операции в глубине советского воздушного пространства, а сомнения в живучести самолета в условиях советской ПВО у американской стороны возникли еще до того, как бомбардировщик поступил на вооружение.

«Хотя возможности российской ПВО развивались гораздо медленнее, чем у СССР, возраст малозаметной конструкции B-2 означает, что он, как ожидается, не будет жизнеспособен для атак на хорошо защищенные цели», — пишет издание.

MWM утверждает, что B-2 менее приспособлен для действий в условиях развитой ПВО, чем истребитель F-35.

«Низкая скорость самолета, недостаточная маневренность и отсутствие вариантов сопровождения истребителями в дальних миссиях, как ожидается, сделают его крайне уязвимым в случае обнаружения», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что особую опасность для B-2 будут представлять сети радаров «Резонанс-НЭ» и «Воронеж-ДМ», которые позволяют обнаружить даже малозаметные цели.

Издание замечает, что, тем не менее, существенным фактором в пользу применения B-2 в случае нанесения удара по России является большая площадь российской территории, из-за чего ее системы ПВО, истребители и перехватчики оказываются рассредоточенными.

«В результате, даже если B-2 будут обнаружены, они потенциально могут быть использованы для ударов по удаленным объектам экономического значения, таким как арктические нефтяные установки», — пишет журнал.

Журнал заключает, что по ПВО Россия существенно превосходит Иран, кроме того, согласно изданию, в случае возникновения угрозы российский ответ на нее может стать гораздо более мощным, чем иранский.

«Россия может нанести ответные удары по самой континентальной части Соединенных Штатов, а также по американским военным объектам и экономическим интересам по всему миру», — пишет издание, напоминая, что для этого Москва может задействовать атомные подводные лодки и стратегические бомбардировщики, способные поразить цели в любой точке земного шара.

В июне блог The Aviationist заметил, что операция американской стороны Midnight Hammer («Полуночный молот») включала подавление иранской ПВО.