Новый огневой мешок для ВСУ намечается в Харьковской области

Telegram-канал Mash сообщает, что российская армия близка к блокировке снабжения ВСУ в Купянске.

Согласно информации источника, Купянск обороняют четыре бригады ВСУ, при этом две из них механизированные. Кроме того, из самого города их поддерживает 429-й беспилотный полк — всего около 5000 бойцов.

Как утверждает Mash, все они могут оказаться в «огневом мешке» — с севера на трассу Н-26 наступает 7-я мотострелковая бригада ВС РФ. Эта трасса также является ключевым стратегическим объектом, который используется для поставок и ротации украинских войск.

«Когда наши возьмут ее под огневой контроль, Купянск превратится в капкан. Тогда 5000 украинских врагов потеряют возможность эффективной обороны, что приведет к окружению и уничтожению. 347-й мотострелковый полк при поддержке 26-го танкового полка наступает с юга от населенного пункта Кругловка. А 352-й и 272-й ведут активные бои с запада села Кисловка», — сообщает издание.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что российские войска замыкают котел у Купянска.