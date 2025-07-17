Операция бронепоезда «Енисей» и освобождение Новохатского: новости СВО к утру 17 июля

В Минобороны РФ сообщили об освобождении донецкого села Новохатское и об успешной операции тульских десантников в Сумской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро четверга, 17 июля.

Освобождение Новохатского

В Минобороны РФ сообщили, что военные 36-й гвардейской мотострелковой бригады освободили село Новохатское в ДНР. Чтобы застать ВСУ врасплох, штурмовые группы пересекали лесополосы пешком и на кроссовых мотоциклах.

Прорвав оборону и закрепившись в селе, мотострелки выбили солдат ВСУ, открыв себе путь к еще одному участку границы ДНР с Днепропетровской областью. Инженерные группы приступили к разминированию местности.

«Из солдат ВСУ мало кто до конца идет. Ближе начинаешь к ним подходить, они все бегут. В плен тоже мало кто сдается, они надеются только на свои дроны», - рассказал штурмовик с позывным «Бода».

По данным ТАСС, другой штурмовик с позывным «Малой» в одиночку зачистил от ВСУ лесополосу у Новохатского. Сначала он шел с напарником, но тот получил ранение.

«Я ему помог зажгутовать. Потом пошел с ним на выкат. После помощи ему с выкатом пошел обратно штурмовать лесополосу», - рассказал военный.

Уничтожение «Бабы-яги»

Операторы российских ударных FPV-дронов уничтожили два гексакоптера ВСУ «Баба-яга» на южно-донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Также российские дроны поразили антенны спутниковой связи Starlink в тылу ВСУ.

Операция под Харьковом

Артиллеристы 44-го армейского корпуса ВС РФ уничтожили замаскированную гаубичную батарею и пункт управления беспилотниками ВСУ на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. Удар был нанесен буксируемыми гаубицами М-46.

Удар Т-90М

Танк Т-90М «Прорыв» уничтожил тщательно замаскированные позиции, пункт управления беспилотниками и значительное скопление живой силы ВСУ, заявили в Минобороны РФ. Экипаж танка произвел выстрелы 125-миллиметровыми фугасными снарядами на дистанции более десяти километров.

Операция тульских десантников в Сумской области

Операторы FPV-дронов Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили бронемашину с личным составом и полевое орудие ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Удар был нанесен, когда бронемашина ВСУ следовала к передовым позициям.

ВС РФ взяли под контроль маслоэкстракционный завод в Волчанске

Военкор Юрий Котенок сообщил, что ВС РФ «совершили рывок с плацдарма» и северной части Волчанска, заняли территорию и позиции ВСУ на маслоэкстракционном заводе, после чего начали продвигаться к авто- и железнодорожному вокзалам. По словам военкора, речь идет о полномасштабных боях за южную часть Волчанска.

Операция бронепоезда «Енисей»

Экипаж специального бронепоезда «Енисей» уничтожил украинскую диверсионно-разведывательную группу в зоне СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Бронепоезд оснащен зенитными установками, крупнокалиберными пулеметами «Утёс», автоматическими гранатомётами АГС-17 «Пламя», средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами беспилотной авиации. Экипаж поезда занимается сопровождением гуманитарных грузов для жителей ДНР и ЛНР.